81年前の4月7日、戦艦大和がアメリカ軍の攻撃を受け沈没しました。広島県呉市で追悼式が開かれ、大和と運命をともにした乗組員たちを偲びました。



呉市で開かれた戦艦大和の追悼式には乗組員の遺族や関係者など約200人が出席しました。沈没から今年で81年。集まった遺族たち約50人も高齢化が進みます。

呉で建造された戦艦大和。1945年4月7日、特攻作戦の命を受け、沖縄に向けて出撃しましたが、米軍機の猛攻撃を受け鹿児島県沖で沈没しました。乗組員3332人のうち、生還したのはわずか276人。3056人が帰らぬ人となりました。

追悼式の後、参加した遺族はそれぞれの思いを込めながら慰霊碑に献花を行いました。





■遺族「父が大和に乗っていて大和で戦死した。戦争が終わって平和な時代を我々は迎えて、こういう時代が来るということを 父にも知らせてやりたい。味合わせてやりたいという気持ちがある」岡山県倉敷市から参列した西憲啓さん。戦艦大和の乗組員だった祖父は、特攻作戦で命を落としました。去年、父が他界し父の思いも込め、追悼式に参加しました。■遺族 西 憲啓さん「ありがとう。ご苦労さまでした。という気持ちで輝男（父）がいなくなったので、僕が輝男の代わりに、ずっとできる限り伝えていきたい」沈没から81年。風化する戦争の記憶をどう継承していくのか。遺族たちは大きな課題に向き合い続けています。【2026年4月7日 放送】