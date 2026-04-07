サウナ室内に、タオルを使って “熱や風を届ける技術” を競う大会の九州予選が熊本市で開かれました。

そこで優勝したのは、県内から出場したチームです。

タオルを使って、サウナ室内に蒸気を循環させていきます。

ドイツ発祥の「アウフグース」。

それをショー仕立てにして、ストーリーの構成や展開、タオルを仰ぐテクニック、アロマの香り方などを競う大会の九州予選が開かれ、11人の個人と4組の団体が出場しました。

県内からは長崎市の温泉＆サウナ「YUKULU」で “エンジェル筒井”、“楽” という名前でそれぞれ活動する2人が、初めて挑みました。

『無人島から、愛する家族の元へ帰ることを目指す』というストーリーのプログラムを披露。

初出場ながら息の合った演技で観客を沸かせ、見事優勝を果たしました。

（楽さん）

「もっともっと精進して、日本選手権でも自分たちの名前が表彰に出るように頑張っていこうと思います」

（エンジェル筒井さん）

「課題は正直いっぱいあるので、それをブラッシュアップして、また2か月後の全国大会でさらにいいものを見せられるように頑張っていきたい」

2人は九州代表として、6月に横浜市で開かれる日本選手権に臨みます。