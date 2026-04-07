私たちが心臓の鼓動を感じたり、心臓に聴診器を当てたとき「ドックン、ドックン」という音が聞こえてきます。では、この音は何の音なのかご存じでしょうか。心臓は、右心房と右心室、左心房と左心室の4つの部屋に分かれており、心室の入口と出口にはそれぞれ「弁」があります。これらの弁の動きが、心臓から聞こえる音に深く関係しています。

血液は、常に一方通行で流れる必要があります。そのため、心室がポンプ機能を発揮する際、血液が逆流しないように弁がついています。心房と心室の間には房室弁があり、右心房と右心室の間にある弁を「三尖弁」、左心房と左心室の間にある弁を「僧帽弁」といいます。また、右心室の出口には「肺動脈弁」が、左心室の出口には「大動脈弁」がそれぞれあります。

心房の収縮によって血液が心室に送り込まれるとき（心室拡張期）は、2つの房室弁が心室側に開き、このとき肺動脈弁と大動脈弁は閉じています。次に、心室から肺と全身に向けて血液を送り出すとき（心室収縮時）には、房室弁は2つとも閉じられ、逆流を防いでいます。

心臓から聞こえる「ドックン、ドックン」という音は、実はこれら4つの弁が閉じたり開いたりしたときに発する音なのです。主に聞こえるのは、心室が収縮を開始するときに房室弁（三尖弁と僧帽弁）が閉じる音（I音：「ドッ」の部分）と、心室の拡張が始まるときに動脈弁（肺動脈弁と大動脈弁）が閉じる音（II音：「クン」の部分）です。そして、I音とII音の発生にはわずかな時間差があるため、「ドックン」という音に聞こえるのです。（監修：健康管理士一般指導員）