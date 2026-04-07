サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは、サッポロ生ビール黒ラベル「エヴァンゲリオン」デザイン缶を4月7日に数量限定発売する。

同商品は、1977年に生ビール時代の先駆け商品として発売して以来、多くの消費者に愛され続けてきた「サッポロ生ビール黒ラベル」と、TVシリーズ放送開始から30周年を迎えて、現在も日本のみならず世界にもファンが広がり続けている「エヴァンゲリオン」シリーズ30周年を記念したコラボレーション商品。350ml缶にはエヴァンゲリオン初号機、500ml缶には、映画「シン・エヴァンゲリオン劇場版」監督の前田真宏氏が描き下ろした、エヴァンゲリオン第13号機のスペシャルデザインを採用した。

また、黒ラベルの会員サイトである「CLUB黒ラベル」内では、「エヴァンゲリオン」とのさまざまなコラボレーションコンテンツを公開している。

“生のうまさ”と“独自の世界観”を強みに進化し続ける「サッポロ生ビール黒ラベル」と、TVシリーズ放送開始から30年を経た今も、作品の持つ世界観や可能性を進化、表現し続ける「エヴァンゲリオン」とのコラボレーションを楽しんでほしい考え。

デザイン特長は、サッポロ生ビール黒ラベルだけの「エヴァンゲリオン」30周年記念限定デザインになっている。350ml缶には、「エヴァンゲリオン」シリーズを代表するエヴァンゲリオン初号機、500ml缶には、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」監督を務めた前田真宏氏が描き下ろした、第13号機のスペシャルデザインを採用した。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月7日（火）

サッポロビール＝https://www.sapporobeer.jp