ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、4月10日から、サステナブル・ファッションの先駆者である英国のデザイナー「KATHARINE HAMNETT（キャサリン・ハムネット）」が、エシカルブランドとして発表した「KATHARINE E HAMNETT（キャサリン・イー・ハムネット）」から、環境と社会に配慮したセットアップを全国のはるやま店舗で発売する。

今回登場する「コーデュラセットアップ」は、環境負荷を低減するサステナブルな素材を採用しながら、高機能ファブリック「CORDURA（コーデュラ）ナイロン」を使用することで、日々のハードなビジネスシーンに耐えうる圧倒的な強度と耐久性、そして撥水性を実現した。コーデュラナイロンにウールを混紡することで、タフな機能性だけでなく、ビジネスに相応しい独特の光沢感と上品な質感を兼ね備えた一着に仕上げている。



「コーデュラ セットアップ」

同製品は、一般的なカジュアル仕立てのセットアップとは一線を画す、立体的なフォルムと美しい仕立てが最大の特徴。肩パットを極限まで薄くした軽量設計によって、盛夏まで対応可能な軽やかな着用感を実現しつつ、ブランドオリジナルの裏地や替えボタン、象徴的なピンズなど、細部までこだわり抜いた仕様が所有欲を満たす。さらに、動きやすさを考慮したリラックス感のあるシルエットに加え、パンツのウエストにはシャーリングを施すことで、長時間のデスクワークや移動もストレスフリーに。家庭で洗えるウォッシャブル仕様のためイージーケア機能によって、常に清潔で端正なスタイルを維持できる、次世代のビジネスパーソンのための高付加価値なビジネスウェアになっている。

［小売価格］

ジャケット：2万4000円

パンツ：1万円

（すべて税別）

［発売日］4月10日（金）

はるやま商事＝http://haruyama.jp