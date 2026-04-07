◇JABA四国大会 NTT西日本5―2JR西日本（2026年4月7日 春野）

NTT西日本が5―2でJR西日本に逆転勝ちした。先発した茨木篤哉投手（23）は5回を投げ1失点、6奪三振、無四球。2年目左腕の好投に打線が中盤以降に奮起し、同点の7回に小泉航平捕手（25）が勝ち越しの決勝打を放った。

「バッターを見ながら、いろいろ考えて投げられたのが良かったです」

先発投手陣の一角に食い込むべく、茨木がアピールに成功した。切れ味鋭いスライダーと観察眼が武器。チェンジアップ、カットボールもまじえ、相手打線に的を絞らせなかった。2回には失策で2死一、三塁を招いたが、相手8番をカットボールで二飛。5回には連打で1死一、二塁と攻められたが、慌てることはなかった。

「ここで1点取られたら流れが向こうにいくと思ったので、必ず抑えようと」

相手2番を変化球2球で追い込むと、最後は外角低め直球で見逃し三振。続く3番打者もカウント1―2と追い込んだが、丁寧に投げることを忘れなかった。「小泉さんからも“じっくりいこう”と声をかけていただけました」。4球目から外、内と投げ分け、6球目は再び内角への直球を選択。一ゴロに封じ、5回1失点で先発の役割を果たした。

「基礎的な能力を上げる中で、真っすぐの質とスピードを良くしたい、と」

躍進を期す今季。持ち味である変化球をより生かすため、直球を磨くことにこだわった。トレーナーに組んでもらったメニューは4日間をワンセットで約70種類。下半身強化に重点を置くとともに、股関節の柔軟性を高めるなど投球動作に直結させることにも腐心した。一日あたりに費やしたのは約3時間。地道な努力が功を奏し、この日は狙い通りに直球で空振りやファウルを稼いだ。

「昨年はあまりチームに貢献できなかった。同期の高井に負けないよう、頑張っていきたいと思います」

同期入社で同じ左腕の高井駿丞が昨季は奮闘した。このまま後塵（こうじん）を拝すわけにはいかない。切磋琢磨する仲間の存在も力に変え、茨木が一歩ずつ前進していく。