6日、ホワイトハウスで記者会見するトランプ大統領/Kevin Lamarque/Reuters

（CNN）米国のトランプ大統領が設定した期限が刻一刻と迫ってくる。イランが期限までに合意に達してホルムズ海峡を開放しなければ、同国は激しい爆撃を受けて「地獄」を味わうことになる。トランプ氏はそう脅迫している。

トランプ氏は、合意の期限を7日午後8時（米国東部時間、テヘラン時間8日午前3時30分）と定めた。しかしここ数週間は同様の最後通牒（つうちょう）を何度か突きつけ、その都度期限を延期する行動を繰り返してきた。民間インフラを標的にすることは戦争犯罪に当たると指摘する声も多く、この脅迫は非常に物議を醸している。

知っておくべきことは以下の通り。

トランプ氏は何を語ったか

トランプ氏は5日、自身のSNSトゥルース・ソーシャルへの投稿で上記の期限を設定した。それに先駆け、下品な言葉遣いで改めてイランを脅し、世界のエネルギー貿易における要衝であるホルムズ海峡を開放しなければ、同国の主要インフラを爆撃すると明言した。

トランプ氏は6日にも、イラン国内のすべての橋と発電所を7日の深夜までに破壊する計画があると発言。「午前0時までに完全に破壊するという意味だ」とした。

同氏はかねて油田や海水淡水化プラントなど、イランの他のインフラ施設への攻撃を示唆していた。

イランの反応は

イラン側はこれまでのところ、公然と反抗する構えを見せている。ある軍司令官は7日にトランプ氏の脅迫を「根拠のない」「妄想」だと非難した。

イラン軍が使用するハタム・アル・アンビヤ中央司令部の報道官は、「非民間目標への攻撃が繰り返される場合、我々の報復ははるかに強力かつ大規模に行われるだろう」と警告した。

さらに6日、イラン外務省の報道官はイランに対する「不公正かつ侵略的な戦争」について、米国民に対し自分たちの政府の責任を追及するよう促した。

これは戦争犯罪に当たるのか

重要な民間インフラを標的にすることは、戦争犯罪とみなされる可能性がある。浄水場など国民の生存に不可欠な施設は、ジュネーブ条約で軍事目標とすることを禁止されている。

イラン軍にとってデュアルユース（軍民両用）となるインフラであれば、正当な標的とみなされる可能性もある。しかしトランプ氏はイランの発電所の一部だけでなく、すべてを爆撃すると脅迫している。

「民間インフラへの爆撃を戦争犯罪と断言することには、多くの元軍法務官や法学者が非常に慎重な姿勢を示してきた。なぜなら、爆撃が許される場合もあるからだ。しかし、今週末の大統領の発言は、私を含め多くの人々の考えを変えた」と、米陸軍で法務官を務めたマーガレット・ドノバン氏は述べた。

「今目の当たりにしている直接的な脅迫は、民間人に壊滅的な被害をもたらすものだと認識している」

ここまで複数の国がトランプ政権に非公式に働きかけ、そのような攻撃への警告を発しているが、今のところほとんどの国はトランプ氏を公に非難することを避けている。そこには湾岸諸国も含まれているが、地域筋によるとこうした国々には、イランが報復として自国の民間インフラを標的にするのではないかとの懸念があるという。

トランプ政権はこうした懸念を全般的に無視している。ホワイトハウスは先週、米国は「常に」国際法を順守すると表明した。6日にこの問題について問われたトランプ氏は、心配していないとし、真の戦争犯罪は「イランに核兵器を保有させること」だと述べた。

イランはすでに米国とイスラエルが民間インフラを標的にしていると非難している。3日には首都近郊に新設した主要なB1橋が爆撃され、ブシェール原子力発電所もここ数週間で複数回にわたって飛翔（ひしょう）体による攻撃を受けている。

交渉はどうなっているのか

トランプ氏は6日、イランは戦争終結に向けた交渉に「積極的かつ意欲的に参加している」と説明。仲介者を通じた協議は「順調に進んでいる」と主張した。

CNNが同日報じたところによれば、パキスタン、エジプト、トルコが米国とイランの仲介役を務めてきた間接協議は先週行き詰まり、直接会談に向けた取り組みは頓挫したとみられる。

実際外交努力は6日に大きな壁にぶつかった。戦争終結を目指す国々が作成した45日間の停戦とホルムズ海峡の再開という最後の提案に対して、双方は合意に至らなかった。

トランプ氏はこの提案を「重要な一歩」としながらも「十分ではない」と述べ、停戦の可否を決定できるのは自分だけだと付け加えた。一方でイランはこの提案を拒否。戦闘の一時停止は敵対勢力に紛争継続への準備期間を与えることになると主張した。

イラン国営メディアによると、イラン政府は10項目からなる回答書を返送し、「イランの考慮事項に沿った」戦争の恒久的終結を求めた。