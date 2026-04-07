俳優の武田鉄矢（76）が1日に更新された鈴木おさむのYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます！！」に出演。代表作「3年B組金八先生」シリーズの撮影秘話を明かした。

鈴木の「今までの金八の生徒の中で“こいつは凄かった”っていうのをあえて3人挙げるとするなら誰ですか？」と質問に武田は加藤優、上戸彩、濱田岳を挙げ「やっぱり直を挙げますかね。よく頑張りましたよね、あの子だけは」と当時16歳で性同一性障害を抱える少女・鶴本直を演じた上戸彩を回顧。

「何が凄かったんですか？最初からできた人だったんですか？」と聞かれると「最初からできましたね。こいつは別格だと思った」と即答。「ちょっと下目から彼女を狙ったりすると、その顔が不機嫌な山口百恵に見えたりするんですよ。なんかそういう要素を持った子で」と説明した。

さらに「こいつよくやるな、って思ったのが」と切り出し男子生徒とビンタを交わし合うシーンを回顧。「それをね、やっぱりよく我慢したなって思ったけど。福澤さん好きなんですよね、ビンタで殴り合うんですけど“よし！！本気でやってみよう！！”って。ほんで2人でバッチンバッチン殴り合う。本気で！！」と、演出の指示のもと体を張っていたことを激白。「OKが出たら、OKが出た所から泣き出したんですよ上戸が。泣きたかったでしょうね、最初から。かわいそうに」と振り返った。

さらに「福澤さんが、セリフいじるのが好きだから、一番最後上戸さんは15〜6分間の1人セリフやるんですね。あれだって、撮影入る直前にできたセリフですよ。9時リハ開始だけど、書きあがったのが8時半」と、直前で書き替えられた台本のセリフだったと告白。「それであの人、静かに“覚えろ”って。もう（上戸が）泣いてました」と明かし「その時だけはえこひいきで“彼女に個室を与えてやってくれ”って。30分集中させて」と上戸に助け船を出したことも明かした。

結局、覚えた分だけを撮りながら細切れで撮影したというが「そりゃ無理ですよ！15分の長セリフ30分で覚えるの。でも上戸はそこでも全部終わってから泣いてましたよね。つらいとか、そういうことじゃなくて、この仕事の真髄のしんどさ、ここまで背負わなきゃいけないんだっていう、そういう思いだったんでしょう」と語った。