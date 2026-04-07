ダム決壊も…「昨日までここに家があった」大規模洪水で街に濁流　5人死亡　4000人超が被災　ロシア

ロシアで撮影されたのは、豪雨によって崖が崩れる様子や地滑りが発生する様子です。

さらに、カメラは川の近くの建物が濁流によって崩れる瞬間も捉えていて、ほかの映像でも被害の様子がみられました。

ロシア南部のダゲスタン共和国では、4日から5日にかけて各地で豪雨による洪水が発生しました。

ダムが決壊する様子も映像で確認できます。

地元メディアによりますと、ダゲスタンでは3月下旬に北カフカス地方で豪雨による洪水が発生。

そして、今回再び大規模な洪水に見舞われました。

各地で冠水が発生し、建物の前の道路は川のような状態になっていました。

一方、激しい濁流に流されそうになり建物にしがみつく人もいて、近くにいた人がロープなどを使って救出する場面もみられました。

被害は広範囲に及んでいて、多くの住民が被災し、「きのうまでここには家があったんです。大家族が住んでいて、私たちの親戚でした」と涙ながらに話す女性もいました。

また、住宅の地下に水が入り込み、たまった水をポンプで吸い上げている様子もみられました。

多くの道路が冠水したため、救助隊はボートを使って住宅に取り残された人たちを避難させていました。

地元メディアによりますと、今回の洪水により4つの地区で4000人以上が避難を余儀なくされ、これまでに子供3人を含む5人が死亡したということです。