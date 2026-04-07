タレントの大沢あかね（40）が6日深夜放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。大悟の発言に物申した。

番組のテーマは「大悟とママ友になろうSP」と題し、育児に奮闘する女性タレントや芸人が出演し、子育てなどで使った領収書が紹介された。

大沢は「私が結構、昭和の女なんですよ、考え方が。なので昭和の考えを世に出すと、結構今、炎上しちゃうんですよ。例えば、（インタビューで）『ご主人は育児に参加してくれますか？』とかって聞かれると、『結構お手伝いしてくれます』って私が発言すると、（ネットの反応が）『お手伝いって何ですか？』みたいな」と世間との価値観のズレを語った。

MCの大悟は「なんで？」と不思議そうに質問。くわばたりえ（50）は「なんでと思うか教えてください」と聞き返し、大悟は「『普段手伝ってないくせに』とか？」と回答。すると、くわばたは「何もわかってない…」とつぶやいた。

大悟は「でもその、ワシが外で金稼いで、嫁が家で子ども育てるとか…」と話し始めると、大沢が「それ（考え方）がね」とカットイン。くわばたは「最後まで言わして炎上させたったらいいわ。止めたらアカン」と、大沢に語りかけつつ、つっこんだ。

そして、大悟は「でもよく言うじゃないですか、こういう発言がダメって言うけど、ダメ？ “うるせえ黙っとけ”じゃないですか？ ワシの家やもん」と持論を展開した。

大沢は「いや、そうなんですけど、ご自身の存在自体が、そのパワハラ、セクハラの代表格みたいなところ、ある」と大悟をイジり、スタジオの爆笑を誘った。

大悟は「誰がパワハラ、セクハラの代表格や」とつっこんでいた。