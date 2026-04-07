日テレアナウンサー、同期会＆新人時代3ショット比較に反響「みんな昔から美男美女」「初々しくて可愛い」
【モデルプレス＝2026/04/07】日本テレビの河出奈都美アナウンサーが4月6日、自身のInstagramを更新。アナウンサー2人との同期会を報告し、同期会と新人時代の3ショットを公開した。
【写真】日テレ人気アナ3人「みんな昔から美男美女」7年前の初々しい写真
河出アナは「久しぶりの同期会」と記し、2019年入社の同期、大町怜央アナと杉原凜アナとの同期会をしたことを報告。「話す内容はすっかり大人になったけど カラオケのノリはまったく変わりませんでした笑笑 いい同期を持ちました」とコメントして飲食店のテーブルを前に3人で並んだ笑顔のピースショットを公開し、さらに「7年前の初々しい写真も載せておきます」と「新人アナウンサー」と書かれた初心者マークのついた名札をつけている3ショットも披露している。
この投稿に、杉原アナは「8年目もがんばろ」と反応。ファンからは「みんな昔から美男美女」「素敵な仲間」「大人っぽくますます綺麗に」「仲良しでほっこり」「7年前の写真初々しくて可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】日テレ人気アナ3人「みんな昔から美男美女」7年前の初々しい写真
◆河出奈都美アナ、同期会報告 入社当時の3ショット公開
河出アナは「久しぶりの同期会」と記し、2019年入社の同期、大町怜央アナと杉原凜アナとの同期会をしたことを報告。「話す内容はすっかり大人になったけど カラオケのノリはまったく変わりませんでした笑笑 いい同期を持ちました」とコメントして飲食店のテーブルを前に3人で並んだ笑顔のピースショットを公開し、さらに「7年前の初々しい写真も載せておきます」と「新人アナウンサー」と書かれた初心者マークのついた名札をつけている3ショットも披露している。
◆河出奈都美アナの投稿に反響
この投稿に、杉原アナは「8年目もがんばろ」と反応。ファンからは「みんな昔から美男美女」「素敵な仲間」「大人っぽくますます綺麗に」「仲良しでほっこり」「7年前の写真初々しくて可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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