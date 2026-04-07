“200組以上が並ぶ”ステーキ食べ放題イベントを4月8日限定で開催!【ステーキのあさくま尾張旭店 オープン記念】

ステーキのあさくまは、「ステーキのあさくま 尾張旭店」を2026年4月11日にオープンする。これに先立ち、4月8日限定で極上ステーキ食べ放題イベント『匠肉祭り』を開催する。当日は食べ放題メニューのみの提供となり、通常メニューの注文や予約は受け付けない。

尾張旭市への出店は今回が初。座敷席や半個室、導線の良いサラダバーなど、家族で過ごしやすい空間づくりを重視した新店舗だ。

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【ステーキのあさくま 尾張旭店 概要】

オープン日:2026年4月11日

所在地:愛知県尾張旭市南栄町旭ケ丘37-1

席数:80席

駐車場:39台

店内には、小さな子ども連れでも使いやすい座敷席や半個室を備える。照明や椅子の色を一部変えることで“特別感”を演出している点も特徴だ。サラダバーは、最近の新店舗で採用している片面タイプを導入。混雑時でも動線がスムーズで、家族連れでも利用しやすいレイアウトとなっている。

また、あさくまでは珍しいオープンキッチンを採用し、火が上がる瞬間や調理の様子が見えることで、食体験のワクワク感を高めている。注文はタブレットで行う方式を採用しており、操作性と効率化を両立した。

株式会社あさくまの代表取締役社長･廣田陽一氏は、「今回、尾張旭市に初出店することで、愛知県での存在感をさらに強めたいと考えている」と話す。

サラダバーは片面タイプを導入

〈『匠肉祭り』開催概要〉

【日時】

2026年4月8日(水)11:00〜22:00(最終入店20:40)

【内容･価格】

ステーキ食べ放題･サラダバー･ドリンクバー付き

男性:3,429円(税込3,771円)

女性:2,929円(税込3,221円)

小学生:1,629円(税込1,791円)

小学生未満:無料

【制限時間】

80分

【メニュー詳細】

･ステーキラインアップ

サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロースなど

･特別商品

鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなど

ステーキのあさくま ランプステーキ

〈過去開催時には“200組以上が並ぶ”人気イベント〉

『匠肉祭り』は、制限時間80分の間、厚切りサーロインをはじめ、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロースなど、通常1,000〜3,000円相当のステーキが食べ放題になる特別イベント。過去の『匠肉祭り』では、1万円相当分を完食した人もいたという。

過去開催時には、西梅田ハービスプラザ店で200組以上が行列をつくり、開店と同時に受付が終了した例もある。3月に開催した川越店でも150組以上が並び、早い人は朝9時頃から待ち始めるという。平日開催であっても通常の5〜8倍の売上になることがあり、あさくまのイベントの中でも特に人気が高い。

〈焼きたてステーキが食べ放題、サラダバーは45品!〉

食べ放題のステーキは、スタッフが店内を回り、焼きたてをテーブルへ運ぶシステム。サラダバーコーナーには、濃厚コーンスープや牛すじカレー、デザートといった通常メニュー45品に加え、『匠肉祭り』限定の「鴨のスモーク」「タコのカルパッチョ」「ポップコーンシュリンプ」など特別メニューも取りそろえる。デザート･フルーツ･ソフトクリームも含まれ、ワッフルやたい焼きは自分で作れる仕様。家族連れにも嬉しい内容だ。