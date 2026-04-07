巨人は６月５日のロッテ戦（東京ドーム）で開催する『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』コラボレーション企画の特別イラストが完成したことを発表した。人気キャラ「ソニック」がジャイアンツのユニホームを身にまとった描きおろしイラストで、試合日の場内ビジョンで登場するほか、オリジナルグッズも販売予定となっている。本イラストを使用したペンケース付きの企画チケットを４月１８日から一般販売する。

◆企画チケット『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』コラボシート

本イラストがデザインされたオリジナルペンケース付き企画チケット。本チケット購入者を対象に試合後のグラウンド体験と『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』のキャラクターグリーティングも実施。

※ペンケースのデザインは後日発表。

席種・価格

「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」コラボシートＢ（指定席Ｂエリア）５５００円

「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」コラボシートＣ（指定席Ｃエリア）３２００円

※価格は税込み。

※特典グッズ引換は試合当日の開場３０分前（開場は午後４時予定）〜６回裏終了時まで場外２２ゲート前広場の特典引換所にて。チケットは４月１８日午前１１時からＧＩＡＮＴＳオフィシャルチケットとチケットぴあで一般販売。