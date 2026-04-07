元AKB48・横山由依、結婚式の幸せにじむ“水引アート”を披露 もらったご祝儀袋を使って友人・大家志津香が手作り「しーちゃんすご!!」「夫婦の写真もとっても素敵だね」
元AKB48グループの2代目総監督で、タレント・俳優の横山由依が6日、自身のXを更新。「大家志津香ちゃんが、いただいたご祝儀袋を使って水引アートを作ってくれました」と明かし、親交の深い元AKBメンバー・大家志津香が手作りした“アート作品”を披露した。
【写真】「しーちゃんすご!!」「夫婦の写真もとっても素敵だね」大家志津香が手作りした“水引アート”
横山は2024年12月、歌謡コーラスグループ・純烈の後上翔太との結婚を発表した。
大家が手がけた水引きアートは、ご祝儀袋に飾られていた水引きを集め、フォトフレームのようにデザインしたもの。真ん中には、横山と後上のウエディング2ショット写真がはめ込まれている。
横山は「結婚式の時の写真も入れてくれて、『ちょうど鶴と亀がいたからここに入れたよ』って、、センスも気持ちもすごすぎる しーちゃん本当にありがとう」と感激交じりに感謝を記した。
コメント欄には「しーちゃんすご!!」「背景も折り紙で折ったのか…て思ったらこれ!!!ご祝儀袋で折ってるのか!!!」「え？才能すご!!」「センスの塊」「温かい贈り物」「夫婦の写真もとっても素敵だね」「翔ちゃん、由依ちゃん、末永くお幸せに」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「しーちゃんすご!!」「夫婦の写真もとっても素敵だね」大家志津香が手作りした“水引アート”
横山は2024年12月、歌謡コーラスグループ・純烈の後上翔太との結婚を発表した。
大家が手がけた水引きアートは、ご祝儀袋に飾られていた水引きを集め、フォトフレームのようにデザインしたもの。真ん中には、横山と後上のウエディング2ショット写真がはめ込まれている。
コメント欄には「しーちゃんすご!!」「背景も折り紙で折ったのか…て思ったらこれ!!!ご祝儀袋で折ってるのか!!!」「え？才能すご!!」「センスの塊」「温かい贈り物」「夫婦の写真もとっても素敵だね」「翔ちゃん、由依ちゃん、末永くお幸せに」など、さまざまな反響が寄せられている。