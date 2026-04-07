お笑いタレント、キンタロー。（44）が6日深夜放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。「安心する」というYouTubeを明かした。

番組のテーマは「大悟とママ友になろうSP」と題し、育児に奮闘する女性タレントや芸人が出演し、子育てや夫婦関係で使った領収書を提出した。

キンタロー。は「芸能界のママはキラキラした投稿するんですよ。めちゃくちゃ凝った弁当とか載せてて。それ見ると、“私はなんてダメな母親なんだろう”って自己嫌悪にすごく陥る」と告白した。「ただ、そんな中でくわばた（りえ）さんのYouTubeはありのままを載せてて、安心するんです」と語った。

大悟も共感し「あれ多分うちの嫁も見てると思います。見てたと思います」と語った。

くわばたりえは「なんなん。過去形？何がアカンかったんやろう」とカメラに呼びかけた。

くわばたのYouTubeが紹介され、態度の悪い娘に「次言うたら怒んで、わかったの？『はい』だけでいいよ。『はいはい』って言わないでいいのわかった？本当に怒ってんのよ。態度悪すぎる」と“ガチ説教”しているところを公開した。

大悟は「ごっつい子どもら黙り込んでる。めっちゃおもろい」とよくある家庭のワンシーンに、太鼓判を押した。

動画を紹介したキンタロー。も「安心する」と語った。