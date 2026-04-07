地方都市で暮らす会社員のヨウヘイさん（55歳）一家は、世帯手取り月43万円と余裕があるように見えますが、実際には「減らせない支出」にじわじわと首を絞められ、将来への不安を抱えていました。親の介護、下の子への月10万円の仕送り、住宅ローン、そして自分たちの老後資金……。「夫婦のおこづかいを入れたら1円も残らない」と食卓で嘆きますが、ある行動によって心の余裕を取り戻します。無駄遣いゼロでも家計が苦しくなる正体と、50代夫婦を救った「支出のリバランス」の重要性について、CFPの京極佐和野氏が解説します。

「このままじゃマズい…」世帯手取り月43万円、50代夫婦を襲う“静かな絶望”

「このままじゃ、マズいのはわかっているんです。でも、何から手をつければいいのか……」

そう話すのは、地方都市で妻のタマコさん（仮名・53歳）と暮らしている会社員のヨウヘイさん（仮名・55歳）です。長男は就職を機に大阪で一人暮らし、次男も大学進学に伴って東京へ。現在は、夫婦二人での生活になりました。

ヨウヘイさんの年収は約700万円。タマコさんのパート収入（月8万円）を合わせると、月の手取りは世帯で約43万円になります。地方での生活費としては十分な水準のはずですが、ここ数年「余裕がある」と感じたことはほとんどないといいます。

家庭では、本来ならタマコさんが働く時間を増やして家計を助けたいと考えているものの、一人暮らしをしている義母の体調が不安定で、なかなか踏み切れない状況です。

タマコさんは「家計の足しにしたいし、外に出て働くことで自分自身の気持ちも保てると思うんです。でも、急に休むことになったら職場に迷惑をかけてしまう」と、もどかしい思いを抱えていました。

さらにヨウヘイさんを悩ませているのが、職場環境の変化です。会社ではシステムの自動化が進み、これまでヨウヘイさんが担ってきた業務の一部が不要になりました。部下の配置も見直され、自身の役割が以前より小さくなっていると感じています。

「仕事量は減っているはずなのに、気持ちはちっとも楽になりません。自分は会社に必要とされているのか、この先どう働けばいいのかわからなくて」と、ヨウヘイさんは肩を落とします。

家計の7割を占める〈減らせない支出〉の重圧

住宅ローンは月7万円で、ボーナス払いも併用しています。決して無理のない水準で組んだはずでした。しかし、同じ生活を続けているつもりでも、出ていくお金は確実に増えています。

「特に食費や日用品の負担が重く、前と同じ感覚では予算内にまったく収まらなくなってきました」とヨウヘイさんは嘆きます。

さらに家計の負担となっているのは教育費です。学費に加えて、親元を離れた次男への仕送りも続いています。

「子供の家賃や生活費を考えると、必要だと思って続けてきました。周りを見ても、同じくらい仕送りしている家庭が多くて」

毎月10万円の仕送りが、じわじわと家計を圧迫しています。「あと3年は続くと思うと、終わりが見えている分、かえって気が重い」とヨウヘイさんはため息をつきました。

生活費も含めると、家計の7割以上が「すぐには動かせない支出」で占められています。本来はやりくりで調整できるはずの支出も、実際にはそう簡単には減らせません。

「夫婦のおこづかいを入れたら、1円も残らないね……」と、そんな会話ばかりが食卓では増えていきました。また、義母の様子を見に行く回数も増えており、介護の見通しは立ちません。住宅ローンは退職金で完済できる見込みですが、それでも将来への不安は消えないといいます。

「老後資金も足りない気がするし、何が起きるかわからない。今の貯蓄額では正直、不安です」

親の介護、子供の教育費、住宅ローン、そして自分たちの老後資金。4つの不安が重なり、判断の余裕が奪われていました。

「同じ生活をしているつもりでも、支出だけが増えていく感覚でした。気づけば、何も変えないまま1年、また1年と過ぎていく気がして……とにかく怖いんです」

無駄遣いゼロでも家計が苦しい理由…支出を5つに分類して見えた「偏り」

“まだ大丈夫”と思っているうちに時間だけが過ぎていく。そんな悪循環から抜け出すため、ヨウヘイさんは、支出の現状を「固定費」「生活費」「教育関連費」「親の支援」「自分たちの時間とお金」の5つに分けて書き出してみました。

支出を5つに分類することで、どこに負担が集中しているのかが明確になります。実際に書き出してみたヨウヘイさんは、「何にいくら使っているのか」を初めて正確に把握できたといいます。

整理してみると、住宅ローンや生活費、子供の教育費など、すぐには減らせない支出が家計の大半を占めていました。特定の無駄遣いが問題なのではなく、動かせない支出が積み重なっていることが苦しさの正体だったのです。

「ここまで特定の支出に偏っているとは思っていませんでした」と、ヨウヘイさんは驚きを隠せませんでした。

夫婦の限界を救った、我が子の〈思いがけない一言〉

現状を把握したヨウヘイさんは、「子供に負担をかけるのは気が引ける」と迷いながらも、現在の家計の状況を子供に正直に伝えることにしました。

すると、次男からは「週に1日だけなら、アルバイトを増やせるよ」という思いがけない言葉が返ってきました。

「あの一言で、すっと肩の力が抜けたんです。全部を自分たち親だけで背負わなくてもいいんだと思えて」

これは単なる節約ではなく、家族で役割を分担して危機を乗り越えようとする大きな一歩だったのです。

50代夫婦が「特別な節約なし」で余裕を取り戻せたワケ

家計だけでなく、時間の使い方も見直すことにしました。50代は、親の介護などの予測できない出来事が増える時期です。そのなかで自分の時間を削り続けると、心の余裕が失われ、正しい判断ができなくなってしまいます。

そこでヨウヘイさん夫婦は、「週に1日は、お互いが自由に使える時間を確保する」「家事は分担し、夜はできるだけ自分の時間として余白を残す」といった小さなルールを決めました。

するとタマコさんから、「時間の使い方を整えたことで、気持ちにも余裕ができました。もう少し働く時間を増やしてみようかなと思えたんです」という前向きな言葉が出てきました。

実際に世帯の収入がすぐに増えたわけではありません。しかし、お金と時間の使い方を可視化し、夫婦で納得して使える状態に「リバランス」したことで、見え方は大きく変わりました。

特別な節約術を駆使したわけではなく、現状を見える形に整理したことが、ヨウヘイさん一家が心の余裕を取り戻すきっかけとなったのです。

【CFPの助言】老後の余裕を取り戻す「支出のリバランス」とは

一般的には、固定費の見直しや生命保険の整理といった“節約のセオリー”が語られます。もちろんそれも大切です。

ただ、目の前の支出にとらわれすぎると、かえって全体が見えなくなることがあります。時間に余裕がなくなると判断も狭くなるように、お金もまた同じです。一部だけを削ろうとするほど、全体のバランスは崩れていきます。

だからこそ必要なのが、「支出のリバランス」という考え方です。

問題は収入の多寡ではなく、動かせない支出が増えていたこと、そしてそれに気づかないまま時間が過ぎていくことでした。支出のリバランスは、単なる節約ではありません。これからの人生に使えるお金と時間を取り戻すための土台づくりです。

実際の収入は変わらなくても、お金と時間の使い方を見直すことで、納得して使える状態に変化するのです。

京極 佐和野

FPオフィスミラボ 代表

1級ファイナンシャル・プランニング技能士／CFP®／キャリアコンサルタント