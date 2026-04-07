三種町の3つの中学校が統合して新たに開校した三種中学校で始業式が行われました。



生徒たちは新しい校舎で新たな仲間との学校生活をスタートさせました。



廣田裕司アナウンサー

「新たな歴史が始まる三種中学校。山本地域にある新校舎が遠い生徒もいることから、バスロータリーも整備されバス通学も可能となりました」



琴丘、八竜、山本の3つの中学校が統合して今年度開校した三種中学校。





丘の上にある旧山本中学校のグラウンドに建てられた真新しい校舎に、2・3年生が初めて登校しました。新築の香りが残る体育館で行われた始業式。2・3年生は前の中学校の制服で新たな学校生活を送ります。3年生代表 梅田恋子さん「スクールバスに間に合うように1時間早く起きました。少し大変ですがこれからもこうした新しい生活のリズムを大切にしていきたいと思います」生徒会代表 3年 國柄奏介さん「私たちは1期生としてスタート地点に立ち、これからの三種中学校を築き上げていかなければなりません。一人ひとりが日々前進し、活気のある学校を作り上げましょう」2年 柴田澪奈さん「仲間が琴丘中学校のときよりも倍以上になるので、仲間と仲を深めて団結しながらみんなで協力して頑張っていきたい」3年 田村優介さん「校舎とか全部新しいことがいっぱいで、初めてやることとかあるので、どんどんいろんなことにチャレンジして濃い1年間にしたいと思います」8日は入学式が行われ、全校生徒235人での新たな学校生活が始まります。※午後6時15分の ABS news every. でお伝えします