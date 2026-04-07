【ナダルVSだいこんまる】痛いところを猛口撃！「あなた、ネタ書いてませんよね？」
「じっくり聞いタロウ〜スター近況(秘)報告〜」（毎週日曜深夜2時20分）。4月5日（日）の放送は「コロチキ・ナダルをぶっ潰せ！ガチ口喧嘩王決定戦」をお届け！
【動画】ナダルVSだいこんまる 痛いところを猛口撃！「あなた、ネタ書いてませんよね？」
拳の代わりに言葉をぶつけ合うしゃべりの格闘技「口喧嘩」第2弾。
“我こそは口喧嘩王”を名乗る3名が参戦し、コロコロチキチキペッパーズのナダルに挑戦する。
※前編はこちら！
TikTokのライブ配信での視聴者への情け容赦ない物言いがSNS界隈で話題になっている、だいこんまるとナダルの口喧嘩はさらに白熱！
だいこんまるは、「売れるためには炎上商法は正義だと思う！」と主張。するとナダルは、「やらんほうがええやろ。迷惑かかるやないか。なんでもありやで、炎上ありとか言うんやったら！」と若干キレ気味だ。
さらにだいこんまるは、「普通にやっていても誰の目にも止まらない。炎上していろんな人の目に止まって、その中に『おもろいな』っていう人たちがいる。だから、炎上商法って言うんですよ！」と主張を続けるが、ナダルは「有名になったら何でもありか？ それがお前の本当の答えか？」と、まったく納得していない様子。
だいこんまるがナダルに「売れるまでどれくらいかかったか」と聞くと、ナダルは「キングオブコント」で優勝するまでに結成から4年かかったと答え、「それからずっと売れ続けてるけど、なんか（文句）あった？」とコメント。
再びだいこんまるは、面白くても売れない＆世間に認知されない人も多く、そこで売れるためには「注目を引くことが大事」だと説くが、ナダルは、それが炎上商法である必要はないとした上で、「迷惑かけて炎上して知名度得るぐらいだったら、そんなもんやめてまえ！ それぐらいの才能やったら！」と、芸人として潔い姿勢を見せる。
しかしここでだいこんまるは、「あなた、ネタ書いてませんよね？」と、とどめ（？）の一撃！ さらにナダルが「クズキャラでいろいろ炎上している」と追い詰める展開に…(笑)。
お互いの口喧嘩はさらにヒートアップするが、果たして勝者は！？
【動画】ナダルVSだいこんまる 痛いところを猛口撃！「あなた、ネタ書いてませんよね？」
拳の代わりに言葉をぶつけ合うしゃべりの格闘技「口喧嘩」第2弾。
“我こそは口喧嘩王”を名乗る3名が参戦し、コロコロチキチキペッパーズのナダルに挑戦する。
VSだいこんまる(後編)
※前編はこちら！
TikTokのライブ配信での視聴者への情け容赦ない物言いがSNS界隈で話題になっている、だいこんまるとナダルの口喧嘩はさらに白熱！
さらにだいこんまるは、「普通にやっていても誰の目にも止まらない。炎上していろんな人の目に止まって、その中に『おもろいな』っていう人たちがいる。だから、炎上商法って言うんですよ！」と主張を続けるが、ナダルは「有名になったら何でもありか？ それがお前の本当の答えか？」と、まったく納得していない様子。
だいこんまるがナダルに「売れるまでどれくらいかかったか」と聞くと、ナダルは「キングオブコント」で優勝するまでに結成から4年かかったと答え、「それからずっと売れ続けてるけど、なんか（文句）あった？」とコメント。
再びだいこんまるは、面白くても売れない＆世間に認知されない人も多く、そこで売れるためには「注目を引くことが大事」だと説くが、ナダルは、それが炎上商法である必要はないとした上で、「迷惑かけて炎上して知名度得るぐらいだったら、そんなもんやめてまえ！ それぐらいの才能やったら！」と、芸人として潔い姿勢を見せる。
しかしここでだいこんまるは、「あなた、ネタ書いてませんよね？」と、とどめ（？）の一撃！ さらにナダルが「クズキャラでいろいろ炎上している」と追い詰める展開に…(笑)。
お互いの口喧嘩はさらにヒートアップするが、果たして勝者は！？