カーリング女子の吉田知那美（３４）が新たな一歩を踏み出した。

先月にロコ・ソラーレ（ＬＳ）を退団した吉田は、カーリング界初となるプロリーグ・ロックリーグのタイフーンで主将を担う。日本時間７日には同リーグが開幕。男子４人制、女子４人制、混合ダブルスの３試合による団体戦で、先に２勝したチームが勝利となる方式で行われている。

女子４人制で吉田は慣れ親しんだサードとして出場。スキップは２０２６年ミラノ・コルティナ五輪でスウェーデンを金メダルに導いたアンナ・ハッセルボリが務めたが、１―１の第３エンド（Ｅ）に４点を喫するなど、苦しい試合を強いられ、３―７で敗れた。

それでも、男子４人制で７―２と勝利すると、山口剛史、小穴桃里組で挑んだ混合ダブルスも１０―３で快勝。２勝１敗となり、開幕戦で白星スタートを切った。

笑顔でプレーする吉田には、多くのファンが反応。「キャプテンとしての重責もあると思いますが、その調子でもっと楽しんでください」「どんな試合になっていくのか楽しみ」「ちなみとハッセルボリが同じチームで試合してるのアツすぎる」などの声が上がっている。