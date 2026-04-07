横澤夏子、長女の小学校入学報告 親子ショットに反響「大きなランドセルが可愛らしい」「ファッション素敵」
【モデルプレス＝2026/04/07】お笑いタレントの横澤夏子が4月6日、自身のInstagramを更新。長女の小学校入学を報告した。
【写真】35歳芸人「大きなランドセルが可愛らしい」長女の小学校入学式 手つなぎ親子ショット公開
横澤は「長女の小学校入学式でした！」と報告し、ピンクのランドセルを背負い、黄色い帽子をかぶった後ろ姿の長女と、長女と手を繋いでいるボウタイブラウスにツイードのジレ、黒いパンツの入学式ファッションの自身の親子ショットを公開。同日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時47分〜）に途中から出演しており、「ぽかぽか、途中参加させていただけてありがたい あたたかい番組ぽかぽかでした！」と感謝した。そして、「長女をまだ小さいと思ったことなかったけど 入学式で、『小さくて可愛い』って声を聞いて まだ小さいんだと思って泣けてきたのよー！」と感動をつづっている。
この投稿に、ファンからは「入学おめでとうございます」と祝福の声が続々。「3人の育児と仕事の両立尊敬する」「大きなランドセルが可愛らしい」「入学式ファッション素敵」「あっという間に大きくなりますね」などと反響が寄せられている。
横澤は2017年7月に年上の一般男性と結婚。2020年2月に第1子女児、2021年10月に第2子女児、2023年6月に第3子女児を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】35歳芸人「大きなランドセルが可愛らしい」長女の小学校入学式 手つなぎ親子ショット公開
◆横澤夏子、長女の入学式ショット公開
横澤は「長女の小学校入学式でした！」と報告し、ピンクのランドセルを背負い、黄色い帽子をかぶった後ろ姿の長女と、長女と手を繋いでいるボウタイブラウスにツイードのジレ、黒いパンツの入学式ファッションの自身の親子ショットを公開。同日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時47分〜）に途中から出演しており、「ぽかぽか、途中参加させていただけてありがたい あたたかい番組ぽかぽかでした！」と感謝した。そして、「長女をまだ小さいと思ったことなかったけど 入学式で、『小さくて可愛い』って声を聞いて まだ小さいんだと思って泣けてきたのよー！」と感動をつづっている。
◆横澤夏子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「入学おめでとうございます」と祝福の声が続々。「3人の育児と仕事の両立尊敬する」「大きなランドセルが可愛らしい」「入学式ファッション素敵」「あっという間に大きくなりますね」などと反響が寄せられている。
横澤は2017年7月に年上の一般男性と結婚。2020年2月に第1子女児、2021年10月に第2子女児、2023年6月に第3子女児を出産している。（modelpress編集部）
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