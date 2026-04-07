国山ハセン、至近距離で見つめ合う息子顔出し2ショット公開「パパに似て美形」「幸せが伝わってくる」
【モデルプレス＝2026/04/07】フリーアナウンサーの国山ハセンが6日、自身のInstagramを更新。親子ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】35歳フリーアナウンサー「パパに似て美形」息子と至近距離で見つめ合う仲睦まじい様子
国山は「春は始まりの季節ですね。環境変わる事もありますが、気楽に楽しくいきましょう！Peace」とつづり、息子との写真を投稿。国山が持っているグラスに息子が手を添え、お互い顔を近づけた微笑ましい2ショットを公開している。
この投稿には、「パパに似て美形」「将来が楽しみなイケメン」「幸せが伝わってくる」「仲良し」などの声が上がっている。
国山は2020年2月17日、TBS系情報番組「グッとラック！」（毎週月〜金曜／あさ8時〜）で一般女性と結婚したことを発表。2022年3月に第1子長男が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】35歳フリーアナウンサー「パパに似て美形」息子と至近距離で見つめ合う仲睦まじい様子
◆国山ハセン、息子顔出し2ショット披露
国山は「春は始まりの季節ですね。環境変わる事もありますが、気楽に楽しくいきましょう！Peace」とつづり、息子との写真を投稿。国山が持っているグラスに息子が手を添え、お互い顔を近づけた微笑ましい2ショットを公開している。
◆国山ハセンの投稿に反響
この投稿には、「パパに似て美形」「将来が楽しみなイケメン」「幸せが伝わってくる」「仲良し」などの声が上がっている。
国山は2020年2月17日、TBS系情報番組「グッとラック！」（毎週月〜金曜／あさ8時〜）で一般女性と結婚したことを発表。2022年3月に第1子長男が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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