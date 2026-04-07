山形大学農学部の研究チームがだだちゃ豆のおいしさを決める遺伝子を世界で初めて発見したと発表しました。今後、だだちゃ豆の品種改良などに活用したいとしています。



だだちゃ豆の新たな遺伝子を発見したのは、山形大学農学部の星野友紀教授らによる研究チームです。

鶴岡市の特産として知られるだだちゃ豆は旨味や甘みの成分である遊離アミノ酸が一般的な枝豆に比べて豊富に含まれているとされています。





山形大学農学部 星野友紀教授「なんでこれらの成分がだだちゃ豆はいっぱい貯めるのかというところに新たな興味が湧いた。色んな文献探しても研究事例がない。私たちは遺伝子レベルで突き止めようと」星野教授ら山大の研究チームは2013年にだだちゃ豆の主力品種「白山」と大豆を交配させ、その後8世代にわたり344系統にも及ぶ交雑集団を育成。研究チームはこれらを大学内のほ場で栽培し、収穫した豆の種子とDNAの成分を調査しました。その結果、だだちゃ豆に含まれる開花や成熟を早める遺伝子が遊離アミノ酸を増やし、おいしさを向上させることが分かりました。だだちゃ豆のおいしさを決める遺伝子の発見は世界初の快挙です。山形大学農学部星野友紀教授「私たちの学問の最終的なステップは品種改良。今回の発見でだだちゃ豆をさらにおいしくできる可能性を示すことができるんじゃないか」今後は「白山」以外のだだちゃ豆でも同様の研究を行い、品種ごとの味の違いに遺伝子がどのように影響するかなどを調べたいとしています。