一部情報で合意期待広がる、ドル売り反応に＝ロンドン為替



「パキスタン、イランと米国の間の合意を最終決定する準備整う」「両国にとって受け入れ可能なものとなるだろう」と一部情報が流れている。まだ真偽のほどは確認できないが、市場はこのポストに反応した模様。



NY原油先物が112ドル台へと反落。米10年債利回りが4.35％台から4.32％台へと低下。為替市場ではドル売り反応が広がっている。ただ、今後の報道次第では別の反応を示す可能性もあり注意したい。



USD/JPY 159.56 EUR/USD 1.1565 GBP/USD 1.3272

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