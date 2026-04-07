Ｊ２藤枝に加入したＭＦ行友祐翔（ゆうは、１９）が７日、チームに合流した。鹿屋体大をわずか１年で中退し、プロ入りを決断した注目株は「試合に出て、活躍するというイメージはできている」と意気込みを語った。

２週間前の練習参加から間を置かず正式加入となったが、「仲間が名前を覚えてくれていて、コミュニケーションも取りやすく、入りやすい雰囲気だった」と笑顔。午前１０時開始のトレーニングでは、スプリントメニューなどで軽快な動きを見せた。

今季就任した元日本代表の槙野智章監督は、練習やトレーニングマッチでのパフォーマンスを評価。「１対１での仕掛けや、ボールを持った時の前進力に魅力がある。早い段階でプロのレベルを経験させることが、本人とチーム双方にプラスになる」と期待を寄せた。

大学を中退しての加入となったが、高川学園高２年時から２年連続で全国高校選手権にＦＷとして出場しており、高卒でのプロ入りを目指していた。オファーが届けば退路を断つ覚悟はできていたという。大学の監督に伝えた際には「鹿屋体育大を背負っていってこい」と快く送り出され、その言葉に感謝した。昇降格のない百年構想リーグ期間中に加わることで、アドバンテージを築いていく。

サッカー一家に育った行友。Ｊ３愛媛でプレーする兄・翔哉と岡山ユースの弟・翔音もポジションは同じＭＦだ。父・健太郎氏は広島ユース出身で、槙野監督を広島ジュニアユース時代に指導している。複数クラブから関心を寄せられる中、「監督は父の後輩で、以前から知っている存在だった」ことも決め手になったと明かした。

先にプロキャリアを始めた兄の翔哉には自ら連絡。「本当にこれからやな。お互い結果を残してステップアップしていこう」と言葉を受けたという。今後は食事面やコンディション調整などについても助言を仰ぐ考えだ。

兄は愛媛ユース時代に２種登録され、２０２２年３月２７日のＪ３いわきＦＣ戦で途中出場からデビューし、初得点を記録している。ウィングバックでの起用が見込まれる祐翔は、「自分も狙っていきたい」と力を込めた。（伊藤 明日香）