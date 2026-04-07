990円のご褒美ワイン！

オーストラリアワイン「イエローテイル」から甘い微発砲ワイン「ゴールドモスカート」が2026年4月14日(火)より数量限定登場。

筆者は、発売に先がけて行われたメディア向け発表会へ参加。新製品をご紹介します。

イエローテイル「ゴールドモスカート」が数量限定登場

「イエローテイル」はカジュアルな世界観や飲みやすい味わいが、世界中のワインファンに評価されている、オーストラリアワインブランド。

今回発売される「ゴールドモスカート」は、マスカットを使用した甘口の微発泡ワイン。アルコール分は7.5％で、ピーチやマンゴーを思わせる爽やかな味わいが楽しめます。食前酒としてはもちろん、食後にスイーツと合わせる楽しみ方もおすすめとのことです。

グラスに注ぐと、シャンパンゴールドの色合いが美しく、見た目にも華やかな印象です。発表会ではスイーツと合わせたペアリングも提案されており、テーブル全体がぱっと明るく見えるような華やかさがありました。

実際に飲んでみると、まずフルーティーな香りが印象に残ります。口当たりはやわらかく、甘口ながら重たすぎず、すっと飲みやすいバランスです。スイーツと合わせると、果実感や爽やかさがより引き立つように感じました。

さっぱり美味しい〜！

また、サッポロビールの広報担当者によると、スイーツだけでなく、角煮など濃い味わいの料理とも相性がよいそうです。990円という気軽な価格帯でありながら、少し特別な気分を楽しめる1本。

お家でもコンビニスイーツと合わせてひとり飲みを楽しめば、気軽にちょっとしたご褒美気分も味わえそうです。

https://www.sapporobeer.jp/wine/yellowtail/

商品概要