■これまでのあらすじ

夫婦で、同じ会社に勤める斗真と澪。斗真は部下の深山乙葉に相談をもちかけられたことがきっかけで距離が縮まっていく。しかし斗真は深山に訴えられてしまう。違和感を覚えた澪は深山の同期に話を聞きに行くと、深山が過去にも男性上司とトラブルを起こしていたことがわかり…。

【浅田澪 Side Story】「深山さんは人の心の隙を見つけるのが上手なんです」深山さんの同期の木村さんの言葉が胸に残りました。夫も深山さんのことを「理解者」だと言っていました。彼女に心の隙を突かれたのでしょうか…。

でも、夫を訴えたら関係は壊れる。欲しいなら奪っておしまいにすればいいのに…。そして、木村さんは「見つけてしまったものがある」と言って、深山さんが私の写真をPCに保存してことを教えてくれました。そこに夫の写真はなかったそうです。彼女が欲しいのは夫じゃなかった？真の目的は私…？ 私を陥れるために、まずは夫を罠にハメたの？たしか…彼女は言っていた。「澪部長のためなら何だってやります」と。彼女が欲しいのは…。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)