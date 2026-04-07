今後の天気（午後5時）

◇「今夜〜あす朝は冷える」



■7日の夜は北風冷たい

7日(火)夜にかけて日本付近は西に高気圧、東に低気圧という、冬のような気圧配置となります。既に、強い北西風に乗って上空には寒気が流れ込み、全国的に気温が下がってきています。

最高気温は午前中に観測した所が多く、その後、午後4時の時点で札幌:6.3℃、山形7.7℃、金沢:10.3℃、前橋:8.3℃、名古屋:11.7℃、京都:10.9℃、福岡:14.9℃など、各地で気温が下がっています。

東京都心はまだ南寄りの風が吹いているため、午後4時でも19.1℃ありますが、このあとは次第に北寄りの風に変わって、8日(水)午前0時には10℃くらいまで下がりそうです。

7日(火)夜〜8日(水)の朝にかけては冷え込みが強まる見込みです。

【8日(水)朝の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 4℃（-1 4月中旬）

仙台 6℃（-3 4月中旬）

新潟 6℃（-5 平年並み）

東京 8℃（-9 平年並み）

名古屋 7℃（-10 平年並み）

大阪 8℃（-8 3月下旬）

福岡 8℃（-5 3月下旬）

■7日(火)夜は北日本で雨残る

本州の南にのびる前線や低気圧に伴う大きな雨雲は、日本の東海上へと抜けています。関東も天気は回復しつつありますが、まだこのあとも午後7時くらいまでは雨が降りやすいでしょう。

夕方現在、雨の中心は北日本となっています。上空に寒気を伴った気圧の谷が近づく北陸や東北の日本海側、北海道は、このあと夜にかけて雨が降りやすく、大気の状態が不安定になるため雷雨に注意が必要となりそうです。また、北日本・東日本の山沿いでは雪になる所があるでしょう。北海道は平地でも雪になる所がありそうです。

■8日(水)は全国的に晴れてお花見日和

8日(水)は北日本で明け方まで雨や雪の降る所がありますが、日中は全国的に晴れる予想です。降水確率は低く、ほとんどの地域でにわか雨もなさそうです。絶好の洗濯日和かつお花見日和となりそうです。

また、朝は北風が冷たいですが、昼間は本州では風が弱まり、日差しにホッとできそうです。

【8日(水)の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 14℃（＋1 4月下旬）

仙台 16℃（±0 4月中旬）

新潟 14℃（-1 平年並み）

東京 18℃（-2 平年並み）

名古屋 19℃（＋1 平年並み）

大阪 18℃（-1 平年並み）

福岡 19℃（-2 4月中旬）

■雨あがり、花粉は要注意！

8日(水)は東北や関東甲信、東海、近畿、中国、四国で花粉が極めて多く飛ぶ予想です。

雨の翌日は花粉が飛びやすくなるため、対策はしっかりとしておくと安心です。

なお、東北のスギ花粉、中国・四国〜関東のヒノキ花粉のピークは4月上旬までです。中旬に入ると少し落ち着いていきそうです。

■週間予報9日(木)は西から天気が下り坂で、西日本では午後から雨が降り出す見込みです。10日(金)は全国的に雨で、太平洋側を中心に雨や風が強まるでしょう。11日(土)は北日本で雨が残りますが、関東〜九州では天気が回復へ向かいそうです。気温が上がり、東京は今年初めての夏日となるでしょう。12日(日)も晴れる所が多くなりそうです。気温は引き続き高く、5月並みが続出となる見込みです。天気は周期的に変わります。13日(月)は、また西から雨雲が広がりそうです。