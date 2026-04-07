バスケットボールBリーグの秋田ノーザンハピネッツは東京の公益財団法人と協力して、社会の課題解決に取り組み、大きく成長することが見込まれる企業1社に1,000万円を支援すると発表しました。



秋田の発展につながる企業を8日から公募します。



こども食堂の運営やスタートアップ企業の支援など、社会貢献活動にも力を入れている秋田ノーザンハピネッツ。





今回は、東京のフィランソロピック財団と協力して、大きく成長することが見込まれる若手起業家を資金面で支援します。主に、地域の社会的な課題解決に取り組み、全国や海外への展開を目指す、設立から15年未満の会社など条件に合う企業が対象です。8日から公募して、選ばれた1社が資金の援助を受けられます。県内・県外は問いません。岸本和久代表理事「表彰は1団体ではございますが、副賞が1,000万円でございます。顕彰事業の副賞としてはそれなりに大きなものになっておりまして、これは受賞者の方が一気に次のステージに進めるという、敢えて意味のある規模の金額に設定させていただきました」今回、県内在住の篤志家から多額の寄付が寄せられ、秋田のためにと新たな基金が設立されました。最終的にハピネッツは秋田の発展につながる企業を後押ししていく考えです。岸本和久代表理事「今私共がお話している（別の）篤志家の方はですね、いやもう息子・娘にはそれなりでいいと。むしろこれを社会の為に使ってほしいという方が非常に多いですね」田村修アナウンサー「その中の今回（1人が）基金を創設した？」岸本代表理事「そうですね。そういう意味ではその方も同様のお考えを持っておられたということだと思います」ハピネッツ 水野勇気社長「応募の中から審査をして、世界で羽ばたくような企業をの後押しをできればなというふうに思ってますし、それがまた本当に大きくなっていったときにはぜひ秋田に、そしてハピネッツに還元してもらいたいなというふうに思っています」支援を受けたい企業の募集は8日から5月末までです。1,000万円の支援を受ける企業は秋に決定する予定です。※午後6時15分の ABS news every. でお伝えします