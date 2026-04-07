自宅アパートの敷地内に乳児の遺体を遺棄した罪に問われていた43歳の女に、秋田地方裁判所は拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。



「浮気相手との子をなしたものの同居していた相手と別れたくないという理由は身勝手な発想」と裁判官は述べています。



判決を受けたのは秋田市川尻御休町の無職佐藤寿子被告43歳です。



起訴状などによりますと、佐藤被告は2020年5月、自宅アパートで子どもを出産。





貧血や疲労のため気を失い、目を覚ました時には乳児が死亡していました。その後、葬祭をせずに、今年1月ごろまで敷地内にある物置小屋に放置し、遺体を遺棄した罪に問われています。7日の判決公判で、秋田地裁の岡田龍太郎裁判官は「5年以上にわたって遺体を放置し、死者の尊厳を著しく損なった」「浮気相手との子をなしたものの同居していた相手と別れたくないという理由から、隠し続けたことは身勝手な発想」などと述べました。その上で、佐藤被告が自首をして事実関係を説明したことや反省の態度を示していることなどを踏まえ、拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。弁護側は控訴しない予定です。※午後6時15分の ABS news every. でお伝えします