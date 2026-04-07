4月22日に発売される『天使のたまご 4Kリマスター』の4K ULTRA HD Blu-ray＆Blu-rayの特装限定版パッケージデザインと特典の詳細が公開された。

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1985年にOVAとして発表された『天使のたまご』は、押井守が原案・脚本・監督、天野喜孝が原案・アートディレクションを務めた作品。その美しい映像と他の追随を許さない圧倒的な世界観で、熱狂的なファンを生んだ。本作は公開40周年を記念し、押井監督自身の監修のもと、35mmフィルム原版から4Kリマスター化され、Dolby Cinema（ドルビーシネマ）対応版も制作された。

音響面では、オリジナルのモノラル音源をソニーPCLとソニーグループの音源分離技術で解析・分離し、5.1chサラウンドおよびDolby Atmos（ドルビーアトモス）に再構築。2026年5月には、第78回カンヌ国際映画祭クラシック部門に選出され、日本公開に先駆けてワールドプレミア上映を果たした。国内では累計観客動員約3万4000人、興行収入8100万円を記録したほか、海外でも北米、イタリア、台湾で公開後にボックスオフィス上位にランクイン。海外興行収入は2億9300万円を突破し、世界累計で3億7400万円の大ヒットを記録している。

4月22日に発売される特装限定版の三方背ケースは、天野喜孝が描いた少女と卵のイラストを全面に大胆にあしらい、「白」を基調としたパッケージデザインとなっている。

封入特典の特製ブックレットには、カバーデザインを一新した『天使のたまご 絵コンテ集』を復刻。巻末には、宮粼駿による「絵コンテを読んで 通俗文化の宿命」も再掲される。さらに、天野喜孝が制作当時に描いたイメージボードのポストカード5種も付属される。

また、特装限定版の映像特典には、80分を超える『4Kリマスター版 メイキング』を収録。世界的に高い評価を受けた映像・音響リマスターの制作風景や、押井と天野をはじめとする主要スタッフのインタビュー、カンヌ国際映画祭でのワールドプレミアの様子などが収められている。（文＝リアルサウンド編集部）