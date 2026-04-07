「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」と読売ジャイアンツのコラボレーションが決定した。6月5日に東京ドームで開催される「日本生命 セ・パ交流戦2026 読売ジャイアンツvs千葉ロッテマリーンズ」にて、さまざまなコラボ企画が実施される。

当日は「ソニック」が試合前のグラウンド上に登場するほか、コラボを記念した描き下ろしイラストが公開された。ジャイアンツのユニホームを身にまとった「ソニック」が描かれたもので、試合当日には場内ビジョンへの掲出やオリジナルグッズの販売も予定されている。

あわせて、コラボイラストを使用したオリジナルペンケース付きの企画チケット“『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』コラボシート”の販売も発表された。席種は指定席Bエリアの「コラボシートB」（5,500円・税込）と、指定席Cエリアの「コラボシートC」（3,200円・税込）の2種類。

本チケットの購入者を対象に、試合後のグラウンド体験と『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』のキャラクターグリーティングも実施される。なお、ペンケースのデザインは後日発表予定とのこと。

チケットは4月18日午前11時からGIANTS オフィシャルチケットとチケットぴあにて一般販売が開始される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）