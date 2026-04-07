今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、イラン情勢が注視されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５９円００～１６０円２０銭。



トランプ米大統領は６日の記者会見で、イランとの交渉は「順調に進んでいる」としながらも、イランが応じなければ、全ての橋と発電所を破壊する意向を示した。日本時間８日午前９時（米東部時間７日午後８時）とされる交渉期限が意識されており、それまでに交渉の進展があるか関心を集めている。ドル円相場は１６０円ラインに近づく場面では売りに押される展開となっているが、一段の「有事のドル買い」が膨らむかが注目される。今晩は米２月耐久財受注などが発表される。ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁やジェファーソン米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）副議長などに発言機会がある。













出所：MINKABU PRESS