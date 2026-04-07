instax mini Evo

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　「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンパクトデジカメ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　KODAK PIXPRO C1（JK Imaging）

2位　instax mini Evo（富士フイルム）

3位　KODAK PIXPRO FZ55（JK Imaging）

4位　PowerShot SX740 HS（キヤノン）

5位　OM SYSTEM Tough TG-7（OMデジタルソリューションズ）

6位　IXY 650 m（キヤノン）

7位　LUMIX TZ99（パナソニック）

8位　KODAK PIXPRO WPZ2（JK Imaging）

9位　KODAK PIXPRO FZ45（JK Imaging）

10位　KC-AF11（ケンコー・トキナー）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。