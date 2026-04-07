富士フイルム「instax mini EVO」が3カ月ぶりにTOP3返り咲き、26年3月に売れたコンパクトデジカメTOP10
「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンパクトデジカメ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 KODAK PIXPRO C1（JK Imaging）
2位 instax mini Evo（富士フイルム）
3位 KODAK PIXPRO FZ55（JK Imaging）
4位 PowerShot SX740 HS（キヤノン）
5位 OM SYSTEM Tough TG-7（OMデジタルソリューションズ）
6位 IXY 650 m（キヤノン）
7位 LUMIX TZ99（パナソニック）
8位 KODAK PIXPRO WPZ2（JK Imaging）
9位 KODAK PIXPRO FZ45（JK Imaging）
10位 KC-AF11（ケンコー・トキナー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 KODAK PIXPRO C1（JK Imaging）
2位 instax mini Evo（富士フイルム）
3位 KODAK PIXPRO FZ55（JK Imaging）
4位 PowerShot SX740 HS（キヤノン）
5位 OM SYSTEM Tough TG-7（OMデジタルソリューションズ）
7位 LUMIX TZ99（パナソニック）
8位 KODAK PIXPRO WPZ2（JK Imaging）
9位 KODAK PIXPRO FZ45（JK Imaging）
10位 KC-AF11（ケンコー・トキナー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。