「日経225ミニ」手口情報（7日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限4381枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月7日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4381枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4381( 4381)
バークレイズ証券 2882( 2882)
SBI証券 5333( 2071)
ソシエテジェネラル証券 2034( 2034)
楽天証券 2978( 1154)
松井証券 315( 315)
マネックス証券 228( 228)
日産証券 182( 182)
三菱UFJeスマート 376( 168)
フィリップ証券 138( 138)
JPモルガン証券 128( 128)
ドイツ証券 17( 17)
インタラクティブ証券 17( 17)
岩井コスモ証券 15( 15)
ゴールドマン証券 14( 14)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 264( 264)
ABNクリアリン証券 262( 262)
SBI証券 406( 190)
楽天証券 186( 132)
三菱UFJeスマート 86( 76)
マネックス証券 50( 50)
松井証券 44( 44)
日産証券 20( 20)
フィリップ証券 18( 18)
JPモルガン証券 15( 15)
インタラクティブ証券 5( 5)
ドイツ証券 2( 2)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 136176( 136176)
ソシエテジェネラル証券 55568( 55568)
バークレイズ証券 41602( 41602)
SBI証券 62844( 26576)
楽天証券 44537( 20263)
松井証券 17942( 17942)
三菱UFJeスマート 10835( 6611)
日産証券 6408( 6408)
JPモルガン証券 3506( 3506)
マネックス証券 3419( 3419)
ビーオブエー証券 3079( 3079)
ゴールドマン証券 2916( 2908)
フィリップ証券 1347( 1347)
みずほ証券 1160( 1160)
モルガンMUFG証券 1009( 1009)
インタラクティブ証券 877( 877)
BNPパリバ証券 840( 840)
野村証券 491( 491)
岩井コスモ証券 488( 488)
光世証券 156( 156)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース