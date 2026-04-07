「日経225ミニ」手口情報（7日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限9038枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月7日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9038枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9038( 6138)
ソシエテジェネラル証券 7292( 5292)
バークレイズ証券 7453( 5203)
JPモルガン証券 2098( 2098)
SBI証券 3918( 1644)
インタラクティブ証券 1161( 1161)
楽天証券 3214( 1022)
三菱UFJ証券 1000( 1000)
みずほ証券 6450( 450)
松井証券 366( 366)
三菱UFJeスマート 482( 314)
シティグループ証券 301( 301)
フィリップ証券 224( 224)
マネックス証券 212( 212)
日産証券 64( 64)
立花証券 10( 10)
岩井コスモ証券 8( 8)
ドイツ証券 4( 4)
ゴールドマン証券 903( 3)
UBS証券 8000( 0)
HSBC証券 7000( 0)
ビーオブエー証券 1750( 0)
BNPパリバ証券 1000( 0)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 369( 369)
楽天証券 425( 227)
ABNクリアリン証券 181( 181)
三菱UFJeスマート 184( 172)
SBI証券 209( 129)
フィリップ証券 51( 51)
マネックス証券 33( 33)
JPモルガン証券 30( 30)
松井証券 14( 14)
日産証券 12( 12)
インタラクティブ証券 12( 12)
立花証券 3( 3)
広田証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 151273( 151273)
ソシエテジェネラル証券 100097( 100097)
バークレイズ証券 57482( 57482)
SBI証券 60640( 24124)
松井証券 21862( 21862)
楽天証券 38528( 16230)
日産証券 12778( 12778)
JPモルガン証券 12638( 12638)
サスケハナ・ホンコン 7764( 7764)
三菱UFJeスマート 10643( 6945)
BNPパリバ証券 5697( 5697)
モルガンMUFG証券 4647( 4643)
ゴールドマン証券 4256( 4254)
ビーオブエー証券 3750( 3750)
マネックス証券 3524( 3524)
野村証券 3280( 3184)
広田証券 2584( 2584)
フィリップ証券 1577( 1577)
みずほ証券 1514( 1499)
インタラクティブ証券 1343( 1343)
SMBC日興証券 15( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース