「TOPIX先物」手口情報（7日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限5150枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月7日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5150枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5150( 5150)
バークレイズ証券 3873( 3873)
ソシエテジェネラル証券 3570( 3570)
JPモルガン証券 1210( 1210)
モルガンMUFG証券 985( 985)
ビーオブエー証券 909( 909)
ゴールドマン証券 845( 843)
シティグループ証券 404( 404)
SBI証券 188( 172)
ドイツ証券 98( 98)
BNPパリバ証券 80( 80)
野村証券 74( 74)
SMBC日興証券 73( 73)
日産証券 72( 72)
UBS証券 43( 43)
インタラクティブ証券 34( 34)
三菱UFJ証券 28( 28)
広田証券 23( 23)
三菱UFJeスマート 29( 21)
松井証券 21( 21)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
日産証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース