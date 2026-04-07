春の全国大会で優秀な成績を収めた選手たちが、県庁で喜びの報告を行いました。

次のステージを見据え、それぞれの決意を語りました。

報告会には、春の全国大会で日本一や入賞を果たした選手や監督ら、あわせて30人が出席し結果を報告しました。

（土井 颯太選手）

「(長崎は)伝統的なバレーを全国大会で見せつけてきたが、日本一という成果がここ数年、全然出ていなかったので、自分たちの代で日本一になれたことはとてもよかった」

中学バレーボールの全国大会で、県選抜チーム男子の主将を務めた土井 颯太選手は、県を11年ぶり6度目の頂点に導きました。

土井選手は、アンダー18の日本代表でも活躍した 5つ歳上の兄 優太さんの背中を追い、この春から大村工業高校に進学します。

（土井 颯太選手）

「エースとしてチームに頼ってもらえる存在として、兄が成し遂げられなかった(高校)日本一を獲りたい」

一方 長崎西高校の物理部は先月、岐阜で開催された「宇宙甲子園」で、日頃の研究成果を発揮して日本一に。

日本一に輝いた「缶サット部門」は、空き缶サイズの模擬人工衛星の出来を競う競技です。

（長崎西高 物理部 分藤 嘉紀さん(3年)）

「1年間積み上げて作ってきた缶サットなので、優勝が決まった時はうれしくて、隣にいた石橋くんとハイタッチした」

11月には、タイで開かれる世界大会へ出場します。

（長崎西高 物理部 石橋 周さん(3年)）

「さらに堅牢性(強度や耐久性)を上げて、もっと試験を重ねて信頼性の高い缶サットに仕上げていきたい。

(目標は)世界1位」

選手たちはそれぞれの経験を胸に、次の大会や進学先でのさらなる飛躍を誓いました。