女優の今田美桜が、4月6日、Instagramを更新。《たのしかった日 ありがとう〜》とつづり、10枚の写真をアップした。

ふわっふわのウェーブがかかったミディアムヘアで、衣装は2種類。

まずは、細かなレースのフリルのミニスカートに、同じレースが首元にあしらわれたスリーブレスのニットで、これは高級ブランド「Dior（ディオール）」のもの。今田は3月にフランス・パリでおこなわれた「ディオール」のショーに、河合優実やBLACKPINK・ジスらとともに参加している。

ちなみにそのお値段だが、ブランドの公式サイトをみると、スカート（エンブロイダリー ラッフル ミニスカート）は税込89万円、ニット（ラッフルカラー ノースリーブセーター）は税込34万円となっている。全身で “120万円超” の衣装を着用していたこととなる。

そしてもうひとつは、黒字に白のポルカドット柄のミニドレス。これは「ジュンヤワタナベ」のもので、価格は約27万円だ。

写真のなかには、今田の顔写真がデザインされたチャームを指につけた、自撮りと思われるものも。今田は、4月4日に都内でファンクラブ会員限定のイベントを開催しており、そのバックステージで撮られたオフショットのようだ。

この投稿には40万を超える「いいね！」が集まっており、コメント欄には

《イベント中ずっとニコニコでキラキラしてて笑顔がたくさん見れてとっても幸せな1日だったよ》

《美桜ちゃんFCイベントお疲れ様 美桜ちゃんが目の前にいて人形の様に可愛くて凄く楽しい時間でした》

など、参加したファンからの声も多数寄せられている。

「今田さんは、高校2年生のときに地元・福岡でスカウトされ、芸能界入り。着実にキャリアを重ね、2025年のNHK連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインの座を射止めました。ドラマは最終回の視聴率が18％を超えるなど大きな反響を呼び、同年の『NHK紅白歌合戦』の司会も担当。

また、ビデオリサーチが発表した『テレビCMタレントランキング（関東地区）』では、2025年の年間CM露出タレントの1位に輝いています。CM起用企業も一流どころばかりで、まさにCM女王。今や若手女優のなかでは、頭がひとつ、いやふたつは抜けた存在と言っていいでしょう。国民的女優の一人ですね」（芸能記者）

『あんぱん』以降は、ドラマ出演がない今田だが、今後は？

「日韓共同制作ドラマ 『メリーベリーラブ（仮）』で、韓国のトップ俳優チ・チャンウクさんとダブル主演をつとめることが発表されています。

2026年秋に日本テレビ系で放送され、同時にディズニープラスで世界配信されます。今田さんが演じるのは、イチゴ栽培に励む若き農業女子で、日本の美しく自然豊かな島を舞台に繰り広げられるロマンティックコメディだということです」（同）

3月に29歳の誕生日を迎えた今田。20代最後の年は、世界に羽ばたく1年になりそうだ。