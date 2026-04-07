【ソニック・ザ・ヘッジホッグ×読売ジャイアンツ】 4月7日 発表

セガは、ソニック・ザ・ヘッジホッグと読売ジャイアンツのコラボを4月7日に発表した。コラボを記念し、読売ジャイアンツのユニホームをまとったソニックの描き下ろしイラストを公開した。

本コラボでは、6月5日に東京ドームで開催予定の「日本生命 セ・パ交流戦2026 読売ジャイアンツvs千葉ロッテマリーンズ」にてソニックが試合前のグラウンドに登場。描き下ろしイラストは試合当日に場内ビジョンへ映し出される他、オリジナルグッズの販売も予定しているという。

コラボ企画チケットも4月18日11時にGIANTS オフィシャルチケットとチケットぴあで発売する。コラボイラストをデザインしたペンケースが付属するもので、試合後のグラウンド体験、ソニックとのキャラクターグリーティングも実施する。

チケットの価格は「コラボシートB」（指定席Bエリア）が5,500円、「コラボシートC」（指定席Cエリア）が3,200円。グッズ引き換えは試合当日の開場30分前から6回裏終了時まで、場外22ゲート前で行なう。対象の試合は6月5日18時開始予定の読売ジャイアンツvs千葉ロッテマリーンズ戦。

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