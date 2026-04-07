Samsungの次期スマートフォン「Galaxy S26 FE」と目されるデバイスが、ベンチマークプラットフォームのGeekbenchに登場し、その主なスペックが明らかになりました。

↑次期Galaxy S26 FEの進化に期待（画像提供／Samsung）。

「FE」とは「Fan Edition（ファンエディション）」の略称で、Samsungがフラッグシップモデルをベースにしつつ、より手ごろな価格に設定したシリーズのことです。

今回の情報は、世界中の携帯電話事業者やメーカーが加盟する業界団体「GSMA」のデータベースにて、Galaxy S26 FEと思われるモデル（型番: SM‑S741B/DS）が発見された数日後の出来事です。発売が近づいている可能性が高まるなか、具体的なスペックに関する手がかりが浮上しました。

ベンチマーク結果によると、搭載チップは「Exynos 2500」とみられます。これはGalaxy Z Flip7に採用されたものと同じチップと報じられており、前モデルであるS25 FEのExynos 2400から着実な進化が期待されます。一方で、RAM（メモリ）容量は8GBとなっており、こちらはS25 FEから据え置かれています。

また、次期OSである「Android 17」を搭載してテストが行われている点も注目です。このスマートフォンが発売される時期（2026年第3〜4四半期と予想）には、Android 17を初期搭載したデバイスの1つとなる可能性があります。

ベンチマークスコアは、シングルコアで2426、マルチコアで8004を記録しました。現行のS25 FEからは順当に改善されていますが、一部地域でExynos 2600を採用する上位モデル「Galaxy S26」とは差別化され、性能は少し控えめになるように調整されています。

現行のGalaxy S25 FEが2025年9月にグローバル市場で発売された経緯を考えると、S26 FEも2026年後半に登場する可能性が高いでしょう。もっとも、すでに前フラッグシップであるGalaxy S25シリーズも値下がりしているため、どちらを選ぶべきか悩ましい選択になりそうです。

Source: 91mobiles via: Android Headlines

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