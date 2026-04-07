Shokz Japan（ショックスジャパン）は、同社初となる“フォーカスモード”（ノイズ低減機能）を搭載したオープンイヤー型イヤホン「OpenFit Pro」の先行予約を、2026年4月7日（火）よりShokz公式オンラインストア及び全国の主要家電量販店にて開始します。一般発売は4月22日（水）を予定しています。実売価格は3万9880円（税込）。

「OpenFit Pro」（ブラック）

また、Shokz公式オンラインストアでの予約者限定で、追加料金なしで特別ギフトボックス仕様となり、豪華特典が付属する先行予約キャンペーン（数量限定）も実施されます。

記事のポイント オープンイヤーながら、ノイズキャンセリング機能のようなノイズ抑制機能を搭載。余計なノイズを抑えて集中することができます。カナル型イヤホンは苦手だけどノイズキャンセリングは利用したい、というユーザーに最適です。

「OpenFit Pro」は、Shokzとして初めてフォーカスモードを搭載した次世代のオープンイヤー型イヤホンです。高度な音響モデリングと独自アルゴリズムにより、さまざまな耳の形状や装着位置に対応し、安定したノイズ抑制を実現します。

さらに、トリプルマイクシステムと耳の状態に適応するアルゴリズムが連携し、耳の内側のノイズレベルを精密に予測することで、周囲の気配を感じながらも音に集中しやすい環境を作ります。

最新の「Shokz SuperBoost」を搭載し、ダイナミックで音の細部まで正確に表現するクリアなサウンドを実現。11×20mmの超大型デュアルダイアフラムドライバーが緻密に連動し、滑らかな高音から深みのある低音まで、音の細部を余すことなく表現します。

さらに、進化したShokz OpenBass 2.0により、深みと厚みのある低音再生も可能です。

Dolby Atmosに最適化されたチューニングにより、クリアな音質と豊かなディテールを忠実に再現します。さらにヘッドトラッキング技術により、頭の動きに合わせて音が動くことで、まるでその場にいるような臨場感を演出します。

最新の「DirectPitch 3.0」によって進化したワイドバンド音漏れ抑制技術が、音を耳元にしっかり届け、周囲への音漏れを最小限に抑えます。さらに、プライベートイコライザーモードを有効にすることで、より音漏れしにくいよう最適化され、プライベートなリスニング体験をサポートします。

肌にやさしい「Shokz Ultra-Soft Silicone 2.0」を採用し、柔らかな着け心地を実現。耳を圧迫しにくいオープンイヤーデザインに加え、超薄型のニッケルチタン合金製イヤーフックが耳の形にしなやかにフィットし、長時間でも快適で安定した装着感を保ちます。

AI音声認識を搭載したトリプルマイクアレイが、環境ノイズを最大99.4％低減し、通話時にも声をクリアに届けます。さらに独自の風ノイズ低減構造により、風のある環境でも聞き取りやすい通話を実現します。

また、最大12時間の連続再生、充電ケース併用で最大50時間の再生に対応し、10分の急速充電で最大4時間の再生が可能です。Qiワイヤレス充電、IP55の防塵・防水性能、装着検知、Bluetooth 6.1、2台のデバイスへの同時接続など、日常のさまざまなシーンで使いやすい機能を備えています。

数量限定で豪華なギフトボックスへアップデート

発売を記念して、4月7日〜4月21日の期間中、公式オンラインストアで「OpenFit Pro」を予約された方に、追加料金なしで豪華特典が付属する特別ギフトボックスへアップデートが実施されます。ホワイト・ブラックの2色展開で、合計300セットの数量限定となります。

さらに、2つの限定特典として、通常保証に加えてさらに1年間の延長保証が適用されるほか、Shokz会員限定で「ポイント2倍還元（実質還元率10％）」も実施されます。

＜限定ギフトボックス｜同梱物＞

1.OPENFIT PRO 本体×1

2.Shokz専用ワイヤレス充電器（置くだけ充電対応）

3.公式サイト限定OPENFIT PROキャリングケース

Shokz 「OpenFit Pro」 発売日：2026年4月22日 実売価格：3万9880円（税込）

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