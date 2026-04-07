東北芸術工科大学の学生が企業と協力して制作したオリジナルの酒器が山形市で展示販売されています。若い感性を生かした上品でみずみずしい作品が訪れた人の目を楽しませています。



「お醸さん春を連れてきた、あの子の酒器」と題して開かれているこの展示販売会は、日本酒の飲み比べサービスを提供する山形市のセレクトショップで27日に始まりました。作品は、東北芸術工科大学の工芸デザイン学科で陶芸などを学ぶ学生9人が、去年9月からおよそ半年間、実戦型授業の一環として製作に取り組んできました。成長の早い竹をモチーフにしたものや、赤い漆に水引を描きお祝いの酒席を演出する作品など、9セットが並んでいます。

こちらの銚子と杯は、柔らかな光で静かな時間を引き立てるよう銅に青を着色し、持ちやすいよう窪みを設けました。こちらは県内を流れる清流に着想を得たもので、飲み口の部分に厚みを持たせました。





東北芸術工科大学クラフト分野 鈴木心葉さん「まろやかに飲みたいなら飲み口が丸くて太いほうがいいと学んだ。自分は辛いのが得意ではないので、お酒が辛くてもまろやかに飲めるように口を丸めにするよう心掛けた」「色がきれいに出せる、持ちやすい、細部までこだわっているなどそれぞれに個性があるので、どれもきれいにできた。試飲を含め楽しんでほしい」この展示販売会は4月10日まで開かれています。