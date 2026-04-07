◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

前走の感触を信じて桜の栄冠をつかみにいく。サンアントワーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）は、前走の報知杯フィリーズレビューで外、外を通りながら脚を伸ばして２着。狭いスペースをこじ開けたギリーズボールに内をすくわれたが、桜花賞の優先出走権を獲得し、牝馬１冠目への道を切り開いた。前走からコンビを組む荻野極騎手は「折り合いをつけて、しまいに脚を使いたいと思っていました。後方で折り合って、迫る脚は使っていましたし、桜花賞に向けていい走りができました」。大一番へ手応えをつかむ初騎乗となった。

１４００メートルで３戦２勝２着１回に対して、Ｇ１初参戦となる今回の１６００メートルは２戦して４着が最高。成績だけを見ると、１ハロンの距離延長はマイナスになりそうだが、鞍上は「マイルの方がむしろいいかもと思いました」。これまでの結果とは違ったイメージを抱き、期待をふくらませる。

陣営は前走同様に栗東滞在を選択。先月３１日に美浦へ帰厩すると翌日には栗東へ出発した。７日は坂路で調整。２度目の滞在でカイバをしっかりと食べて、体重も増えている。「まだ緩いところもあると感じましたが、十分に力を見せてくれましたし、大きく変わらなくても楽しみ。チャンスはあると思います」と荻野極騎手は気合十分。２２年スプリンターズＳ（ジャンダルム）以来となるビッグタイトルをこの相棒と決める。（浅子 祐貴）