6日から「春の交通安全県民運動」がスタートしました。山形県内各地で出発式が行われ、自転車の交通ルールの遵守の徹底などを呼びかけています。



6日にスタートした「春の交通安全県民運動」は、交通ルールに不慣れな小学1年生や新社会人などが増えるこの時期に、社会全体で交通安全への意識を高めていこうと県内各地で展開されます。

県交通安全対策協議会などによりますと、ことしは、通学路や生活道路での歩行者の安全確保や「ながらスマホ」の根絶などを重点目標にしています。天童市の出発式では、市内の小百合保育園の園児たちが参加したおよそ170人に向けて誓いの言葉を述べました。

式の後には、登り旗を手に国道沿いに移動して、参加者たちが安全運転などを呼びかけました。





天童警察署山口幸治交通課長「この時期は新入学の児童や生徒、新人ドライバー、新社会人が新たに交通環境の場に参加する時期。家庭や地域、職場内で交通事故に気をつけてねという声かけを広めてもらい1件でも悲惨な交通事故が減っていけばと思っている」また、今年度から16歳以上の自転車の運転者を対象に青切符が導入され、信号無視や許可されていない歩道での走行などに反則金が課されることになりました。警察は、自動車や自転車だけではなく歩行者も交通ルールを確認し、安全運転を心がけるよう呼びかけています。春の交通安全県民運動は、6日から10日間、15日まで行われます。