Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの永瀬廉、女優の吉川愛が７日、都内でダブル主演を務める映画「鬼の花嫁」（池田千尋監督）の“鬼ヒット”舞台あいさつに出席した。

あやかし（怪物）と人間が共存する世界を舞台に、永瀬演じる鬼の一族の次期当主と、平凡な女子大生・東雲柚子（吉川）の恋愛ファンタジーを描く。

永瀬は、周囲からの反響について「最近メンバーの郄橋海人君も見てくれて。彼は家で見てくれたんですけど。僕のかっこいいシーンやセリフが照れるみたいで、言いそうになると離れて立って見るみたいです。感想言う時にそわそわしていたけど、いい感想もらえてうれしかった」とメンバー同士の深い絆をのぞかせた。

本作の主題歌で、キンプリの最新曲「Ｗａｌｔｚ ｆｏｒ Ｌｉｌｙ」（３月２５日発売）が、初週売り上げ３１．３万枚を記録。史上初となるデビューシングルから１８作連続初週売り上げ３０万枚超えを達成した。

永瀬は、会場からの拍手を受け「皆様ひとりひとりのおかげです」と一礼しながら感謝。「たくさんの方の愛を感じることができて感謝の気持ちでいっぱいです。いただいた愛をＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅとして返していきたいという思いがより強くなりました」と約束した。