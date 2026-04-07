株式会社ＮＡＮＫＡＩは、高野山・高野山麓エリアへの来訪促進の一環として、コーヒーの祭典「高野山とふもと ジャパンコーヒーフェスティバル２０２６春」を、１８、１９日に開催する。本イベントは、こだわりのコーヒー店が出店し、様々なコーヒーを飲み比べ楽しむことができる。

今回のテーマは「ＧＲＡＮ 天空デビュー記念『旅路もコーヒーも、余韻を、美しく。』」に決定。出店者がそれぞれテーマに向き合い、旅の余韻として残る一杯を提供する。また、今回の開催では、２０２６年４月に新たな商号となったＮＡＮＫＡＩ社員が初めて出店に参加する。

２６年４月、新観光列車「ＧＲＡＮ 天空」が運行を開始。大阪・難波と高野山を結ぶこの列車は、移動そのものが旅の体験となる列車だ。今回開催される「高野山とふもと ジャパンコーヒーフェスティバル２０２６春」の会場は、紀伊清水駅から高野山駅までの高野線８駅。来場者はコーヒーチケットを手に、駅から駅へと移動しながら、山麓の各地でコーヒーを味わえる。各会場間の移動には、橋本駅から高野山駅までの区間が一日乗り放題となる一日フリー乗車券を発売する。