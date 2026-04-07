【高校野球】ＳＮＳ不適切利用で日大三に３か月の対外試合禁止処分　部員２人が書類送検、加害人数１０人以上と公表

日本学生野球協会は７日、都内で審査室会議を行い、高校１３件、大学１件の処分を決定した。

女子生徒にわいせつな動画を送らせ拡散したなどとして今年２月に児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、硬式野球部の部員２名が書類送検された昨夏の甲子園準優勝校・日大三（東京）は、部員のＳＮＳ不適切利用で昨年１１月３日から今年５月９日までの３か月の対外試合禁止処分（アウトオブシーズンは除く）が科された。

動画は部員二十数人が受け取り、拡散には十数人が関わったとみられている。この日の発表によると、判明日は昨年１１月７日、被害人数は１人、加害人数は１０人以上とされた。同校は２月１２日から野球部の活動を休止しており、３月７日に春季東京都大会の出場を辞退することを発表している。

今回のような場合、被害者保護の観点から「Ａ県Ｂ校」のように情報を一部非公開とするケースがあるが、今回は学校名が公開された。日本学生野球協会の尾上良宏氏は、「野球部の対外試合禁止処分は原則公開ですが、被害者を保護する観点からＡ県Ｂ校に該当する事案ではありますけれども、すでに学校が声明を出したり、非常に社会的な関心の高いＳＮＳの不適切な利用ですとか、非常に考えていかなければいけない事案であるということから、明記した形で資料を配付させていただいた」と説明した。