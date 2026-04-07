本田響矢、“ダークヒーロー”ビジュアル 危険な美しさで視線を射抜く 『NYLON JAPAN』Wカバー
俳優の本田響矢が、28日発売の『NYLON JAPAN』6月号特別版（カエルム）のWカバーに登場する。同誌2025年10月号で初表紙を飾った本田がさらにたくましく、美しく進化した姿でカムバックを果たす。
【別表紙】金髪姿…！車の窓から眼差しをむける本田響矢
創刊22周年のアニバーサリー号となる今回は、“MORE THAN EVER”今こそ立ち返るべきマインドをテーマに、存在感を増し続ける本田のさまざまな表情を特集する。ワークエッセンスを取り入れたパンツにセンシュアルなボーダートップスを合わせた遊び心あるやんちゃなスタイルや、その一方で、上品でどこかにワルなエッセンス漂う端正なセットアップスタイルを披露するなど、無限に広がる魅力を多角的にフィーチャーした内容に仕上がっている。
さらに、4月スタートの日曜劇場『GIFT』での新境地に迫るインタビューも掲載。表現者として、俳優として、さらなる飛躍を遂げる本田の“今”に注目。
そのほか中面では、BMSG×ちゃんみなが手がけたガールズグループオーディションプログラム『No No Girls』ファイナリストで、今年1月にデビューしたシンガー・ソングライターふみのが登場。さらにボーイズグループ・ROIROMの撮り下ろし写真やインタビューも掲載される。
【別表紙】金髪姿…！車の窓から眼差しをむける本田響矢
創刊22周年のアニバーサリー号となる今回は、“MORE THAN EVER”今こそ立ち返るべきマインドをテーマに、存在感を増し続ける本田のさまざまな表情を特集する。ワークエッセンスを取り入れたパンツにセンシュアルなボーダートップスを合わせた遊び心あるやんちゃなスタイルや、その一方で、上品でどこかにワルなエッセンス漂う端正なセットアップスタイルを披露するなど、無限に広がる魅力を多角的にフィーチャーした内容に仕上がっている。
そのほか中面では、BMSG×ちゃんみなが手がけたガールズグループオーディションプログラム『No No Girls』ファイナリストで、今年1月にデビューしたシンガー・ソングライターふみのが登場。さらにボーイズグループ・ROIROMの撮り下ろし写真やインタビューも掲載される。