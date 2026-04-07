フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）が7日に放送され、火曜日の進行役として梶谷直史アナウンサーが初登場した。

オープニングで新メンバーとして紹介されると、梶谷アナは「3年目の梶谷です！お願いします」と元気よくあいさつ。続けて「マジック得意なので、1発披露させてもらいます」と簡単なハンドマジックを披露し、「どうですか！？成功！？」と大喜びした。梶谷アナはここまでノンストップで話し続けており、ハライチ岩井勇気から「やるのはいいけど、許可してからやって」とツッコミを受けると「いやあ、すいません！」とうなだれた。

また澤部佑から「あいさつしたか？ちゃんと」と聞かれると、「しました！楽屋にまで行って、『お願いします』と大きな声で」と自信たっぷり。澤部が「楽屋に行ってあいさつが普通だけど」と指摘し、岩井も「この俺がみたいな」とイジると、梶谷アナは「そんなことないです！」と大慌てした。

さらにブラックマヨネーズ小杉竜一が「楽屋来てないです」と自身があいさつされていないことを暴露すると、梶谷アナは人さし指を口の前に置き「シーッ！」と小杉に訴えていた。

初登場した梶谷アナのキャラクターに注目が集まり、ネット上では「めちゃ弄られる梶谷アナwww」「いきなり梶谷節炸裂w」「梶谷アナの初々しさよ」とコメントが続いた。また同番組で人気となった山本賢太元アナを思い出す人もいたようで「梶谷アナポストヤマケンすぎるwww」「梶谷アナ、ヤマケン系の匂いがする」「梶谷アナ、新たなヤマケン枠になりそう」などと声が集まっている。

梶谷アナは慶大卒業後の24年、同局に入社。小学校2年から15年間野球に打ち込み、趣味を「美容」としている。