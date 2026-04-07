交通違反を取り締まるいわゆる“青切符”の制度が今月から自転車にも適用されました。



県内では6日までに青切符が交付された人はいませんが、一時不停止や右側通行など120件ほどの指導警告が行われています。



制度の適用から8日で1週間です。



知らないでは済まされない、自転車のルールを再点検します。

■自転車の講習会 問題を解いてみよう！

横手市の増田高校です。



先月、1・2年生を対象に自転車の講習会が開かれました。





通学や部活動などで自転車に乗る機会が多い高校生。講習会でまず取り組んだのが筆記試験です。自転車への青切符の適用を前に、正しい知識を身につけてもらおうと、横手警察署が独自に問題を用意しました。それではここからは、問題を解いてみましょう！第1問。この標識がある歩道では自転車を降りて歩かなければならない。〇か×か。

正解は×です。



こちらは自転車も歩道を走ることができるという標識です。



自転車は原則として歩道ではなく、車道の左側を走行しなければなりません。



ただ、この標識がある場所では歩道も走ることができます。



なお、13歳未満や70歳以上、それに体に一定の障害がある人は、この標識がない場所でも歩道での走行が認められます。



続いて第2問です。

耳の穴をふさがずに顔の骨を振動させて音を伝える「骨伝導イヤホン」で音楽を聴きながら自転車を運転するのは違反になる。〇か×か。

正解は×です。



骨伝導イヤホンや片耳だけの装着など周囲の音が聞こえる場合は青切符の対象にはなりません。



ただ、骨伝導イヤホンを使っていても周囲の音が聞こえないほど大きな音を出していれば取り締まりの対象となる可能性があるので注意が必要です。



第3問です。

危険な運転を繰り返すと警察署で講習を受けなければなりませんが、対象は何歳からでしょう。

正解は14歳からです。



青切符の対象年齢は16歳以上ですが、16歳未満でも、もちろん、安全運転の心がけが必要です。



高校生

「スマホをたまにチェックしちゃうことがあるから罰金（反則金）制度があるって聞いたのでそこを気を付けたい」

「歩道でも左側走行かなって思っていたんですけど、車道側で走るようにしていきたいです」

「安全に人に迷惑かけないで通学したいです」

■自転車事故の危険性を知って 命を守るためにルールの順守を

ひとたび起きれば命の危険にもつながりかねない自転車の事故。



こちらは時速40キロの車と自転車との衝突試験です。



去年、県内では自転車の事故が106件発生し、7人が死亡、22人が大けがをしています。



この衝突試験は自転車事故の危険性を知ってもらうために、先月、大仙警察署が高校生を対象に行いました。



青切符の対象であるながらスマホや、傘さし運転は車のドライバーからどう見えるのか。



高校生たちが実際に車に乗ってその危険性を体験しました。



大仙警察署 佐々木悟交通係長

「4月1日から青切符制度始まります。お金取られるからとか違反になってしまうからと、それもいいきっかけにはなると思うんですけれども、まずはみなさんがけがしないように」）



高校生

「こんなふらふらしてると車の方も迷惑だし怖いなと思ったので、こういうことはしないようにして乗っていきたいなと思いました」

「一回自分もながら運転してひかれかけたことがあって今回の機会通してやめた方がいいなとは思いました」

「傘さしてる人とかスマホ触ってる人のまねしないようにちゃんとルール守って乗りたいです」



被害者にも加害者にもなり得る自転車の事故。



かけがえのない命、大切な体を守るためにもルールの順守が求められています。



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今回の制度改正は、自転車運転中にスマホを使用するなど“ながら運転”が原因の交通事故が原因の交通事故が増加していることなどが要因です。



飲酒後は乗らないことももちろん、ルールを守り、事故を起こさない自転車運転が大切です。





※午後6時15分の ABS news every. でお伝えします